Dal Canto: "La dimensione della Fiorentina è dall'ottavo posto in giù. Vanoli ha fatto una mezza opera d'arte"

Sul lavoro di Vanoli si è espresso a Italia 7 l'ex difensore e tecnico del Prato, Alessandro Dal Canto.

“Opera d'arte”

“Quest'anno ha compiuto una mezza opera d'arte, specialmente considerando lo stato psicofisico in cui si trovava la Fiorentina al suo arrivo. Guardandola dall'esterno, al di là del grande lavoro di Vanoli, non saprei spiegare perché una squadra che inizia l'anno con un allenatore di livello come Pioli finisca per fare un percorso del genere”.

“Una squadra che non aveva le carte per traguardi molto superiori”

Poi ha aggiunto: "La Fiorentina è una buona squadra ma non credo che avesse le carte in regola per ambire a traguardi molto superiori. Con questo organico avrebbe dovuto raggiungere la salvezza con molta più serenità. La dimensione della Fiorentina è dall'ottavo posto in giù, non dal settimo in su".