Polverosi: "Antognoni bandiera della Fiorentina col numero 10, personaggio che va oltre. Scelta su Centenario riguarda solo lui e..."

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Giancarlo Antognoni ha parlato a Lady Radio, toccando varie tematiche di casa Fiorentina, dalla proprietà ad Antognoni ma non solo.

“Una Fiorentina degna di Firenze, così ha detto Joseph Commisso… vuol dire bellissima sul piano tecnico come squadra, poi che vinca o no è un altro discorso. Joao Mario se parte Dodô? Non mi pare un giocatore fantastico… ma se guardo la rosa viola, mi sembra ce ne siano pochi degni di Firenze”.

‘La scelta di Antognoni va capita’

“Antognoni non è stato solo una bandiera, ma lo è stato col numero 10, come Rivera e Totti… Il 10 ha qualcosa in più. “Giocava guardando le stelle”, come scrisse Caminiti. È un personaggio che va oltre… Se va al Centenario? Faccia ciò che ritenga più opportuno, la decisione riguarda lui e Firenze, e la gente la capisca. Adesso basta…!”

‘La proprietà viola dovrebbe essere più presente’

“Commisso e Catherine non si sono visti a Firenze per 5 mesi, durante i quali la Fiorentina ha rischiato di andare in Serie B. Mi chiedo se la prima riunione strategica non fosse il caso di farla a Firenze, piuttosto che a New York. Se il presidente viene in Italia e si rende conto di che aria tira, può fare delle riflessioni… la proprietà deve essere più presente, sennò deve agire solo in base a ciò che gli viene riportato. Quando si è espresso tramite alcuni post social si è capito che non è in sintonia con l’ambiente, come quando scrisse dopo la sconfitta in casa contro lo Jagiellonia”.