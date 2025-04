In vista della sfida tra Milan e Fiorentina, in programma sabato, il commentatore e noto tifoso rossonero Tiziano Crudeli è intervenuto a Radio Bruno Toscana, partendo però dalla gara di stasera: “Derby molto importante. L'Inter è favorita rispetto al Milan, che però nei derby di questa stagione ha dimostrato di saper essere competitivo. Mi preoccupa anche la Fiorentina, che sta disputando un ottimo campionato sul piano del gioco e per la posizione, lo dico con assoluta convinzione. Quindi anche sabato sarà molto difficile”.

“Milan altalenante. Ecco quando va in difficoltà”

E aggiunge: “Il Milan è abituato ai doppi impegni settimanali, in teoria ci dovrebbe arrivare senza troppo affanno. La situazione attuale è invece molto precaria. La squadra subisce tanti gol, è pericolosa ma se lasci spazi dove i giocatori possono partire in contropiede. Contro collettivi che attaccano, va in difficoltà sempre”.

“Stimo molto Palladino. E Kean è fortissimo, letale”

Su Conceicao: “La squadra non è in grado di fare tante sostituzioni, soprattutto dal pinto di vista tattico. Stasera c'è un test psicologicamente molto difficile. Palladino? Lo stimo molto, è un ottimo allenatore che sa inquadrare la situazione del suo organico. La Fiorentina è seriamente candidata per i vertici alti di questa classifica, anche in funzione di Palladino. Kean non me l'aspettavo, è il miglior centravanti della Serie A. Anche perché non è statico, si muove molto e lavora per la squadra”.