Braglia: "La Fiorentina avrebbe più facilità a vincere la Conference che a salvarsi. La partita con il Crystal Palace..."

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio di Fiorentina e del momento di Moise Kean, attaccante viola che ieri sera ha segnato con la Nazionale.

Su Kean

"Io ho detto a inizio anno che poteva essere capocannoniere, le qualità le ha. Vedo in Kean e Pio Esposito la coppia del futuro".

Sulla Fiorentina

"E' obbligo avere delle risposte, soprattutto da certi giocatori con un passato importante. Credo che la sfida col Crystal Palace può darti lo slancio per la Serie A. Ha un calendario con partite infide, avrebbe più facilità a vincere la Conference che salvarsi, ma quella partita potrebbe servirgli anche per dargli quello slancio per ottenere la salvezza".