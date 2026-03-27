De Paola: "Kean poteva finire come Balotelli, ma ora è attaccante vero. De Gea capitano? Ha tolto provincialismo alla Fiorentina"

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio della situazione nell'attacco dell'Italia, con Kean protagonista centrale. Poi un passaggio anche su De Gea, portiere della Fiorentina.

Su Moise Kean

"La coppia Kean-Pio Esposito è bellissima. Kean lo vedo molto concentrato, ha avuto solo un'incertezza ieri, per il resto lo vedo attento, ci prova, anche senza velleità. E questo atteggiamento è molto meglio rispetto al passato. Era sulla strada di Leao e Balotelli ma ha preso tutt'altra strada. Nel tempo ha preso la scorza dell'attaccante vero. Mi sta piacendo moltissimo".

E su De Gea

"L'aver dato la fascia a De Gea ha tolto un po' di provincialismo a questa squadra. E poi il Crystal Palace sarà una sfida importante. Potrebbe dare quella spinta d'orgoglio che non sarebbe male in una stagione così".