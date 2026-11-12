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Corriere Fiorentino: Paratici come Pradè, ecco i soliti indizi. Ma occhi anche sulla B inglese

Redazione /
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Corriere Fiorentino
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Un articolo sulla Fiorentina pubblicato sul Corriere Fiorentino di stamani. 

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Il pezzo in questione è incentrato sul mercato: “Hojbjerg e non solo I soliti indizi per il centrocampo e per la difesa occhi sulla serie B inglese”. Sottotitolo: “Paratici deve colmare le lacune del mercato estivo: sul tavolo tornano i nomi già sondati”. 

Paratici come Pradè

Articolo che inizia così: “Corvino citava spesso un successo di Antonello Venditti per raccontare come certi amori facciano ‘giri immensi’. Pradè invece tornava sugli obiettivi non raggiungibili al primo tentativo. E anche oggi, che è Paratici a guidare il calciomercato, la dinamica è destinata a ripetersi”. 

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