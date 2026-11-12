Paratici, due nodi per gennaio: sul tavolo tornano i nomi già sondati. In difesa è ricerca aperta

Un centrocampista capace di sostenere entrambe le fasi e un rinforzo per una difesa che ha già incassato 25 gol. Secondo il Corriere Fiorentino sono questi i due nodi principali sul taccuino di Fabio Paratici in vista del mercato di gennaio: interventi con cui dare a Paolo Vanoli soluzioni per correggere gli squilibri della Fiorentina.

Centrocampo

A centrocampo manca un interprete in grado di unire protezione e costruzione, una lacuna emersa già durante la breve gestione di Fabio Grosso. Il mancato arrivo di un mediano era stato uno dei motivi di attrito tra il tecnico, poi esonerato, e la società. Per questo, in inverno, potrebbero tornare d’attualità Pierre-Emile Hojbjerg e Lucas Torreira.

La stima per il danese del Marsiglia è rimasta quella di agosto, ma la concorrenza rappresenta un ostacolo: sul giocatore ci sono altre pretendenti, Juventus compresa. La Fiorentina dovrebbe dunque confrontarsi con una corsa più affollata per un profilo già seguito durante l’estate.

Sul fronte Torreira, invece, resta la volontà del centrocampista uruguaiano di tornare a Firenze. Il giocatore e il suo entourage continuano a spingere in questa direzione, mantenendo aperta una possibilità che dovrà però trovare riscontri sul piano della trattativa.

Difesa

Più ampia e ancora in fase iniziale la ricerca in difesa. I 25 gol subiti impongono di individuare un rinforzo capace di dare maggiore solidità a un reparto troppo spesso in difficoltà. L’opzione dello svincolato Francesco Acerbi era già stata accantonata, mentre più recentemente l’attenzione si è spostata su altri profili, tra cui Tiago Gabriel del Lecce.

Dall’Inghilterra arrivano intanto voci di un interesse per Neumann, difensore tedesco del Birmingham, attualmente in Championship. Un nome che si aggiunge a quelli in valutazione e conferma come la selezione sia ancora aperta.