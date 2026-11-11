"Paratici punto di riferimento. Un modello per come identifica e finalizza la costruzione della rosa"

Alessandro Pettinà, direttore sportivo del Parma, è intervenuto al Social Football Summit di Torino, parlando degli esoneri degli allenatori che ci sono stati nella sua esperienza in Emilia-Romagna ma anche del suo modello lavorativo di riferimento… di casa alla Fiorentina.

‘Un esonero sconfitta personale e professionale’

"Per me un esonero è sempre stata una grande sconfitta personale e professionale, un tecnico viene giudicato spesso purtroppo per i risultati e, quando questi mancano, viene ritenuto il principale responsabile, malgrado non sempre lo sia. Mi sento di dire che sicuramente non è l'unico. Quelli con cui ho lavorato hanno tutti un carattere deciso, sono persone intelligenti, sensibili".

‘Paratici punto di riferimento per come conduce la costruzione della rosa’

"Se vinci le prime partite, quando il mercato è ancora attivo, sei ancorato nelle tue intenzioni e rischi di non fare quel qualcosa in più. Se invece non vanno bene alcune convinzioni vengono meno e il rischio è di fare confusione. Bisogna togliere l'emotività. Il mio modello? Paratici lo rappresenta per me dal punto di vista professionale nella convinzione con cui identifica, conduce e finalizza la costruzione della rosa. È un punto di riferimento".