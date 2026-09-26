La Nazione: vade retro, possesso palla!

Sul QS de La Nazione titolo viola in prima pagina: “Verticalizzazioni e meno possesso. I cambi di Vanoli”. A pagina 4 in taglio alto: “La trasformazione firmata Vanoli. Meno possesso e più profondità. Sta nascendo una viola vertical. E le occasioni da gol aumentano". A pagina 5: “L’esterno di belle speranze. Le ambizioni e poi l’addio. Balbo, cessione inattesa: «Volevo restare a Firenze»" e di spalla: “Nations senza appeal. E’ una sosta infinita. L’astinenza dei tifosi”.