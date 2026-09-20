Fiorentina-Napoli: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Prima della sosta per le Nazionali la Fiorentina riceve in casa il Napoli guidato da Massimiliano Allegri. Dopo quattro giornate di campionato soltanto tre punti separano la squadra viola da quella azzurra. Per il tecnico Paolo Vanoli e i suoi uomini è un’occasione non soltanto per agganciare una big del campionato, ma anche per dimostrare quanto di buono visto sul campo sia a Venezia poco più di una settimana fa e contro il Pisa in Coppa Italia. E contro i partenopei, che hanno iniziato questa stagione con poca brillantezza, la posta in gioco è alta.

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Fischio d’inizio in programma alle 12:30. Dirige il sig. Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara.

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