Brovarone: "Paratici deve avere strada libera. Alla Fiorentina il calcio è stato messo in un angolo: va rifondata"

L'intermediario di mercato Bernardo Vitale Brovarone ha parlato a Radio Bruno Toscana sulla situazione attuale in casa Fiorentina, ripartendo dal pareggio a Lecce: “Non ho più tentennamenti, magari sbaglio perché sarebbe giusto attendere la salvezza ufficiale, però per me il discorso sulla Fiorentina è stra-archiviato. Non mi aspetto chissà quale spettacolarità. Posso concedere attenuanti a una squadra che va a giocare contro un Lecce assetato di punti, per cui magari non riesci a trovare la ferocia e la concentrazione necessarie per vincere. Loro si sono dimostrati davvero poca roba. E a un certo punto sembrava essere un risultato buono per entrambe”.

“La Fiorentina deve essere rifondata. Paratici deve avere strada libera”

“Mi piace guardare lungo, è prassi anticipare i tempi. Un tema fondamentale è quello della complementarità dirigenziale: mi auguro che Paratici abbia tutta la strada libera. Spero che la specificità dei ruoli venga rispettata. Dobbiamo essere tecnicamente in mano a un uomo solo, che costruirà tutto il suo castello. Ferrari sarebbe anche una figura superiore, ma mi auguro che ci siano serenità e rispetto fra le parti. Le società di oggi cadono spesso in trappole scomode e sono molto caotiche, invece la Fiorentina ha bisogno di essere rifondata”.

“Il calcio a Firenze è stato messo in un angolo”

“La Fiorentina va proprio rifondata. Finché non è arrivato Paratici, il campo di allenamento della Primavera al Viola Park era dal lato opposto rispetto a quello della prima squadra… Ma di che si parla? Sono comiche. Questo è un esempio che dimostra quanto il calcio a Firenze sia stato messo in un angolo e lasciato lì per pensare ad altro. Il calcio è ricco e pieno di trappole, è composto da milioni di dettagli che fanno la differenza”.