Preciso e puntuale, sempre pronto in marcatura: Dragusin è tra le note più positive

Si conclude il programma delle amichevoli della Fiorentina: con il pareggio (1-1) contro il Deportivo A Coruna, i viola adesso attendono il primo impegno ufficiale, il prossimo 14 agosto in Coppa Italia. Si raccolgono gli spunti dei test disputati e c'è sicuramente un protagonista che non ha deluso le aspettative.

L'ottimo inizio di Dragusin

Radu Dragusin ha ben impressionato nelle prime uscite in maglia viola. Il centrale difensivo rumeno, arrivato dal Tottenham in prestito con obbligo di riscatto, si è distinto per le buonissime capacità difensive. In particolare nell'ultimo test al Viola Park contro gli spagnoli, è emersa tutta la sua puntualità negli interventi.

I segnali positivi dal rumeno

Dragusin ha chiuso il match con pochissime sbavature e tanti contrasti vincenti, riuscendo a tenere costantemente la marcatura sui riferimenti offensivi del Deportivo. Sul gioco aereo, inoltre, è molto presente e può rivelarsi una minaccia anche in fase di attacco; ne è la prova la rete di Ndour, con assist proprio del rumeno su sponda di testa. Chi ben comincia, insomma, è a metà dell'opera.