Malusci: "Spero giochino i giovani, ma senza forzature. Gudmundsson? Lo terrei, ma deve darsi una mossa"

Alberto Malusci, ex Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno per commentare quella che sarà la partita di questa sera contro la Roma.

Sulla gara dell'Olimpico

“Stasera sarà complicato perché la Roma lotta per un obiettivo importante, anche se la Fiorentina non è da meno. Mi aspetto una squadra leggera e con la testa libera, quella che non abbiamo mai visto quest'anno”.

Sui giovani

“Spero che giochino dei giovani, ma non deve essere una forzatura. Braschi? Avrebbe potuto giocare domenica scorsa, ma è un percorso che va affrontato con prudenza. Gudmundsson? Io lo terrei: è un giocatore di grande qualità, quindi se ce l'ho già me lo tengo. Ma lui deve darsi una mossa”.