Dopo aver ritrovato la vittoria contro il Lecce, la Fiorentina torna in Conference League. Giovedì la squadra viola dovrà tornare nella ‘maledetta’ Atene, stavolta per sfidare il Panathinaikos agli ottavi. Entrambe le squadre non stanno vivendo un bellissimo momento, ma attenzione alla mina vagante greca, come ribadisce il giornalista Giannis Seretis a Gazzetta.gr.

“Fiorentina favorita, ma non sottovalutiamo il Panathinaikos. E la Conference…”

Ecco cosa scrive: “Le aspettative sono tutte a favore della Fiorentina, da cui si attende un percorso agevole. E l'immagine attuale del Panathinaikos favorisce questa visione, ma non è da sottovalutare. Anche la Viola è in un momento di crisi profonda e il Pana ha un grande incentivo; se dovesse passare, incontrerebbe una tra Lugano e Celje ai quarti. Insomma, appare più semplice affondare in Conference, piuttosto che puntare a una rimonta in campionato con un Olympiacos ormai strafavorito”.