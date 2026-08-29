L'Olympiakos spinge per Frendrup. In caso di cessione il Genoa potrebbe bussare alla porta della Fiorentina

Arrivano novità in casa Genoa, novità che potrebbero toccare da vicino anche la Fiorentina. In queste ore infatti l'Olympiakos ha è piombato su un giocatore del Grifone: il club greco vorrebbe infatti prelevare da Genova Morten Frendrup, centrocampista danese seguito da tempo anche dai viola.

L'Olympiakos vuole a tutti i costi Morten Frendup

I greci sembrano fare sul serio, tanto che hanno già presentato un'offerta economica al Genoa per assicurarsi subito il suo cartellino. Al momento, però, la proposta del club greco è ancora lontana dalle richieste rossoblù che hanno scelto di rispedirla al mittente. In caso di affondo però, ecco che la dirigenza rossoblu potrebbe venire a bussare alla porta di Fabio Paratici.

Il Genoa avrebbe individuato il sostituto ideale in un centrocampista della Fiorentina

Nel caso in cui Frendup venisse ceduto in questi ultimi giorni di mercato, il Grifone sarebbe costretto a tornare sul mercato per completare il centrocampo a disposizione di Daniele De Rossi. Ed è per questo che il Genoa starebbe pensando a Mandragora, già protagonista in rossoblù nella stagione 2016/17. Il centrocampista resta però anche nel mirino del Torino, altro club nel quale ha già giocato in passato.