Brivio: "Atalanta-Fiorentina sfida per l'Europa. Bonaventura può ancora giocare ad alti livelli, Parisi è il futuro"

Questo pomeriggio il doppio ex della sfida di domani tra Atalanta e Fiorentina Davide Brivio, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la partita del Gewiss Stadium. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Quella di domani è una gara importantissima per la Fiorentina, che arriva da un pareggio all’ultimo minuto contro la Roma dove ha disputato secondo me un’ottimo gara. Se pensiamo anche solo al rigore sbagliato da Biraghi, che poteva portarla sul 3-1, poteva essere tutta un’altra partita. Non dimentichiamoci poi che i viola sono una squadra ancora in tutte le competizioni e credo che lotterà con l'Atalanta fino alla fine punto a punto: domani sarà fondamentale per accorciare la classifica sui bergamaschi. Anche loro però sognano: i tifosi nerazzurri vogliono un trofeo, proprio come quelli della Fiorentina, dopo tanti anni di continuità in campo europeo. Sicuramene la Coppa Italia è un obiettivo più alla portata rispetto all’Europa League”.

"Bonaventura è la dimostrazione che la qualità paga sempre"

Ha poi parlato dell’ex compagno Giacomo Bonaventura: “Sono molto contento, ho un bel rapporto con lui. Sta continuando a dimostrare che nonostante l’età, è comunque un classe 1989, con le sue qualità può continuare a giocare ad alti livelli. E’ riuscito a restare a questi standard, ed Italiano lo sta tenendo al centro del suo gioco: è la dimostrazione che in Italia si può ancora contare sui vecchi”.

“Nessuna preoccupazione per Parisi, il futuro è suo”.

Ha poi concluso parlando di Parisi, e del suo periodo di appannamento: “Va sottolineato che davanti a lui c’è uno dei pilasti dello spogliatoio. Biraghi è un ragazzo di esperienza, e si è sempre comportato molto bene in magia viola. Secondo me la dirigenza viola ha voluto fare n investimento con lui, considerandolo un giocatore di prospettiva. E’ vero che con le tante competizioni dei viola si poteva aspettarsi un minutaglie maggiore, ma sono convinto che sarà uno dei titolare del futuro della Fiorentina”.