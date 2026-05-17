La probabile formazione della Fiorentina: Vanoli non risparmia i titolari, Piccoli torna dal 1'. Ai suoi lati...
Roberto Piccoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Vanoli studia la formazione da mandare in campo alle 12.00 contro la Juventus, nella penultima giornata di questa Serie A.
Le scelte
La Fiorentina non ha più niente da chiedere al campionato, ma l'allenatore viola dovrebbe scegliere la formazione migliore da mandare in campo allo Juventus Stadium. Confermata la difesa in blocco, con Parisi alto a sinistra e Solomon a destra. Davanti torna Piccoli. Pochi dubbi in mezzo.
La probabile formazione
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Mandragora, Solomon; Piccoli.
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