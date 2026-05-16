Perché la Fiorentina non scenderà in campo con una nuova maglia all'ultima giornata? C'è un motivo preciso...

La Juventus lo farà proprio contro la Fiorentina, ma non è di certo la sola società in Italia: è ormai una consuetudine quella di giocare l'ultima partita interna del campionato indossando la prima maglia che verrà utilizzata nella stagione successiva.

Una mossa di marketing bella e buona che ha le sue belle ragioni per essere adottata. Ed è anche un momento molto atteso dai rivenditori di prodotti ufficiali calcistici.

Cambio fornitore

Ma a questa prassi si sottrarrà la Fiorentina quest'anno e c'è un motivo specifico: il club viola cambierà fornitore tecnico passando da Kappa a Joma. Per contratto dovrà utilizzare la roba del primo marchio fino al termine di questa annata.

Appuntamento più avanti

L'appuntamento con la presentazione di Joma è rimandato a più avanti, tra non molte settimane a dire il vero. La maglia del resto è già pronta e deve essere solo svelata al pubblico, non appena le condizioni contrattuali lo permetteranno.