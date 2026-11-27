Pongracic pronto a tornare, ma non subito. Ecco le tempistiche del rientro per lui e Viery
Marin Pongracic. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sono due i difensori della Fiorentina al momento ai box. Marin Ponracic, che è fuori dai giochi da circa un mese, e Viery, fresco da una lesione al bicipite femorale che lo terrà lontano dal campo per diverso tempo.
Il rientro di Viery
Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, Viery non tornerà a disposizione prima del match contro il Napoli di Coppa Italia fissato per metà dicembre, ma il recupero potrebbe essere anche più lungo. Il brasiliano salterà sicuramente: Udinese, Cagliari e Parma.
Su Pongracic
Più veloce il rientro di Pongracic, che però con tutta probabilità sarà costretto a saltare la partita contro l'Udinese di domenica. Il suo rientro tra i convocati è fissato per il match contro il Cagliari. Un rientro importante vista l'assoluta necessità in difesa.
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