I segnali dal campo non erano positivi, col classe 2005 viola Viery costretto ad uscire nel primo tempo di Monza-Fiorentina lunedì scorso e gli esami strumentali di ieri hanno confermato l'infortunio.

Out per l'Udinese, e non solo

Il difensore centrale brasiliano ex Gremio salterà la gara con l'Udinese di domenica prossima alle ore 12.30, ma non soltanto, secondo quanto emergenze dal comunicato appena reso noto dalla Fiorentina.

Il report medico

“ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Viery Fernandes è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Monza-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane”.