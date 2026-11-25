L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Toscana TV e ha fatto il punto sulle difficoltà della Fiorentina, sul campo e sul lato dirigenziale, soffermandosi in particolare sul ds viola Fabio Paratici.

“Da tempo riscontro dei vuoti in questa gestione, e sono disgustato da tutta una serie di questioni che si accavallano all’interno della Fiorentina. Vanoli non può essere l’allenatore di una squadra di questo livello. Per l’ennesima volta si è vista una squadra di calcio senza un principio, un soffio di idea di cosa provare a fare. Qualcosa che non si vede in nessuna categoria, una situazione imbarazzante. I calciatori sembrano annientati, tristi, turbati, non si sa per quale motivo, mi fanno tenerezza, pena: o si sta perdendo anche il gusto di giocare a calcio… c’è una squadra dirigenziale che dovrebbe occuparsi di costruire determinati presupposti, umani innanzitutto”.

‘Nella Fiorentina c’è un vuoto dirigenziale”

“Vanoli si è tirato la zappa sui piedi dicendo che è l’uomo giusto e che lui ha un’umiltà che la squadra non ha, penso anche involontariamente. Un calciatore va al Viola Park ora e lo guarda con un altro occhio. Cambierei allenatore immediatamente, è il vuoto assoluto. Una confusione totale, non funziona nulla, su 7 anni di gestione in 4 si è lottato per non retrocedere. Serve un esame di coscienza, senza rinchiudersi nella solita supponenza, spiegando alla gente cosa sta succedendo. Nella Fiorentina però c’è un vuoto dirigenziale, a livello di responsabilità societarie specifiche e nascondersi anche… non so se si rendono conto a chi hanno affidato la guida tecnica della squadra. La pazienza è finita, non è più concesso di usare un club di questo spessore per presentare questi disastri sportivi così deliranti, senza giustificazione”.

“La proprietà viola è un conto corrente intestato, ha altro a cui pensare fisicamente, avendo affari enormi negli Stati Uniti. Hanno avuto la sicurezza di sostituire Rocco con Giuseppe, perché glielo hanno promesso, qualcosa che mi preoccupa molto. Va riconosciuta la generosità, ma è una generosità destinata ad essere perdente in partenza. Una società quasi abbandonata, c’è un direttore generale con cui si è provato a mettere una toppa dopo la perdita di Barone, ma non può svolgere quel ruolo, che è enorme. Una realtà che non vedo da nessuna altra parte del mondo”.

‘Dragusin e Viery? Scarsi, un disastro totale’

“Paratici se ne intende parecchio di calcio, ha contatti poderosi, è un dirigente di livello altissimo, ma è troppo solo. Ha preso dei giocatori bravi, li ha strapagati. Ha preso Atta che era seguito da top club, Mastantuono dal Real Madrid, non solo. I due difensori presi però sono scarsi, modesti, che non valgono i soldi spesi… se mi venite a dire che si tirano fuori 20 milioni per riscattare Dragusin io mi arrendo. Dragusin e Viery sono il nulla, ogni partita un disastro totale. In difesa si è sbagliato in pieno, Pongracic e Ranieri sono meglio, darebbero più equilibrio e sostanza. Ma l’errore drammatico e colossale fatto è aver sbagliato due allenatori… altrimenti che ci vengano a dire che il ritorno di Vanoli è stato imposto. Non c’è più niente su cui ci si può basare e quindi bisogna supporre. È imperdonabile, assurdo e incredibile che si stia ripetendo una stagione come la scorsa… è drammatico”.