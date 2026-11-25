Il 3-0 incassato a Monza ha riportato sotto esame la gestione di Paolo Vanoli. Dopo la sconfitta, l’allenatore della Fiorentina ha richiamato la squadra all’umiltà. Sul proprio sito, Alfredo Pedullà ha spostato l’attenzione sulle responsabilità del tecnico, soffermandosi sul gioco dei viola e sui risultati raccolti dal suo ritorno in panchina.

“Paolo Vanoli parla di umiltà, in realtà avrebbe dovuto fare un minimo di autocritica e prendersi qualche responsabilità: la squadra gioca male, anzi malissimo, e ha raccolto 9 punti nelle 9 gare della sua gestione”.

I contatti con Tudor prima del ritorno di Vanoli

Pedullà è tornato anche sui giorni dell’avvicendamento in panchina. Secondo il giornalista, dopo le tre sconfitte con Fabio Grosso la Fiorentina aveva già avuto contatti con Igor Tudor e impostato i termini economici di un possibile accordo. La società ha poi scelto di richiamare Vanoli.

“La Fiorentina ha deciso per il suo ritorno dopo le tre partite con zero punti della gestione Grosso, ma prima ha avuto contatti con Igor Tudor, era stato impostato un discorso biennale da 1,8 milioni a stagione, poi la Fiorentina ha optato per Vanoli senza alcun tipo di dubbio. L’allenatore non ha ripagato la fiducia, ha tempo ma non troppo, e domenica a Udine sarà una partita da non sbagliare”.

Risposta sul campo

A Udine, dunque, Vanoli dovrà dare una risposta anche sul piano del gioco. Dopo una sconfitta così netta, il risultato pesa per la classifica e la prestazione dirà quanto la Fiorentina sia riuscita a reagire alla serata di Monza.