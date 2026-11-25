Dopo il suo post su X poco dopo la debacle della Fiorentina a Monza il giornalista del Tg La7 e grande tifoso viola Luca Speciale ha rincarato la dose, sempre sul suo profilo con un'altra sua riflessione molto dura e critica verso proprietà e dirigenza.

“Nel calcio servirebbero gli stipendi a prestazione”

Speciale ha commentato così nel suo post: “Da 15 mesi una intera tifoseria è costretta a sentire le solite goffe e improbabili analisi, le solite frasi, le solite imbarazzanti e imbarazzate dichiarazioni di Vanoli: ‘Manca fame’ ‘Manca umiltà’, ‘Dobbiamo capire che indossiamo una maglia importante’, 'L'obiettivo è fare 40 punti, poi si vedrà'. Trovatemi un’altra società nel mondo, messa così nel rapporto: investimenti/risultati/tempi della crisi. Da tempo sono convinto che il calcio (e non solo) dovrebbe adottare gli ‘stipendi a prestazione’: garantita una base, tutto il resto dipende dai risultati che porti. Arrivano i punti, arrivano mensilmente più soldi; poi in fondo alla stagione, a seconda del raggiungimento degli obiettivi, ci sono anche dei premi “produzione”(come in altre aziende). Allora si che li vedresti correre, come lupi con il sangue alla bocca”.

Su Commisso e Paratici

E ha aggiunto: “Il presidente americano venga una volta per tutte a mettere regole e a battere i pugni sul tavolo invece di limitarsi a stringere mani alla claque. E il direttore trasformi il troppo confortevole Viola Park in un severo ‘collegio’, prima che diventi il ponte del Titanic sul quale ormai da anni, l’orchestrina continua a suonare ‘la solita musichetta’”.