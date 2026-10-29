L'ombra lunga di Tudor...ma su Sarri. Una partita decisiva

Fiorentina-Atalanta è una partita delicata anche per i due allenatori.

Trend da invertire

Paolo Vanoli non è a rischio come abbiamo già scritto a parte, ma è chiamato a invertire un trend molto negativo preso dalla squadra (tre sconfitte di fila e penultimo posto in classifica).

Gara decisiva

Per Maurizio Sarri invece la situazione è più difficile. L’Atalanta è indietro rispetto alle attese iniziali, con una piazza in fermento e soprattutto, come scrive stamani La Repubblica, con l’ombra di Tudor che incombe. Il croato è pronto a subentrare in caso di altre sconfitte.