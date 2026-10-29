La probabile formazione dell'Atalanta: Sarri deve fare i conti con molte assenze. Davanti spazio ad una punta in grande forma

Il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri, che dovrà fare a meno di diversi elementi nel match del Franchi si avvicina alla trasferta contro la Fiorentina con qualche dubbio di formazione, soprattutto sulle fasce e in mezzo al campo.

Le scelte del tecnico

Il tecnico toscano dovrebbe schierare la squadra con il 4-2-3-1 che ha messo quasi sempre in campo da inizio anno. Tra i pali ci sarà Carnesecchi, mentre sulla destra Zappacosta è il principale candidato a sostituire Bellanova, fermato da un problema muscolare. Sulla corsia opposta dovrebbe agire Bernasconi. Al centro Kristensen e Scalvini completano un reparto difensivo martoriato dagli infortuni di Hien, Kossounou e Kolašinac. In mezzo al campo Sarri dovrebbe affidarsi alle sue due certezze di questo inizio campionato: Ederson e Gaetano. Sulla trequarti De Ketelaere dovrebbe agire al centro, con Rowe a sinistra e Elmas a destra. In avanti il montenegrino Krstović, in un grande periodo di forma, dovrebbe partire titolare.

La formazione

La probabile formazione dell’Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstović. All. Sarri.