Ferrara: "Atalanta occasione, giusto non essere autodistruttivi. Vanoli deve ritrovare l'equilibrio"

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto al Pentasport su Radio Bruno, per parlare della Fiorentina a 360°.

Modello inaspettato

"Non è bello sempre guardare il vicino che fa bene e invidiarlo. Fa bene però guardare dei modelli che possono essere d'ispirazione. In questo momento, più che l'Inter che è una squadra di alto livello e il Como che sappiamo perché è così, il modello che ci lascia perplessi è la Lazio. Gioca senza tifosi in casa e con tutti i tifosi in trasferta, eppure continua a fare calcio e vincere. Con un allenatore che peraltro fino ad oggi non ha mantenuto grandi risultati".

Atalanta occasione da cogliere

"Con l'Atalanta è una sfida importante, innanzitutto per la classifica che purtroppo ci riporta al periodo nero di Pioli. Nell'ultimo periodo, la Fiorentina ha trasformato i suoi numeri casalinghi: il Frosinone ci ha vinto, come altre squadre. La sfida di domani vede davanti due squadre in difficoltà, con numeri diversi ma non tantissimo. L'Atalanta, quando per 10 anni giochi un calcio di un certo tipo, poi esci dal recinto e sei spaesato. Una squadra che fatica un po', con Frosinone si è fatta rimontare. La Fiorentina ha un'occasione, è giusto essere positivi e non entrare in un vortice autodistruttivo".

Vanoli deve ritrovare equilibrio

"I motivi di questo momento no sono tanti, non è solo l'allenatore. Non mi è piaciuto a Milano, ma lo dico con massimo rispetto: chiudendoti, hai dato una mano all'Inter. Con questi punti in classifica, viene il dubbio che stia faticando un po'. Quando è tornato aveva detto che sognava di allenare questa squadra ma al momento credo faccia grossi incubi. Mi auguro che trovi un equilibrio, i numeri difensivi fanno paura. Non puoi pensare, con i giocatori che hai a disposizione, di fare un calcio antitetico rispetto alle loro caratteristiche: devi avere coraggio e possesso, caratteristiche da trovare a partire da domani sera".

