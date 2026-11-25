La ripresa degli allenamenti servirà anche per capire quali giocatori Vanoli potrà utilizzare per la trasferta della Fiorentina a Udine.

Terapia

Viery, uscito nel primo tempo a Monza, si è sottoposto ieri a terapie e resta da rivalutare, anche se sembra difficile poter pensare di averlo regolarmente a disposizione già domenica. Con Pongracic e Parisi che proseguono il loro lavoro individuale, le condizioni del brasiliano pesano sia sulla scelta dei centrali sia sulle alternative a disposizione sulle fasce.

Primi minuti

A centrocampo, l’attesa riguarda Arthur Atta. Tornato tra i convocati per Monza dopo quasi due mesi, il francese potrebbe trovare qualche minuto contro l’Udinese. Il suo rientro darebbe a Vanoli un’opzione in più per cambiare ritmo a partita in corso.