Ad Udine dunque Vanoli e la Fiorentina si giocano molto. E sono attese delle novità riguardanti la formazione viola.

Un terzino più ‘prudente’

Secondo quanto riportato da La Nazione, una di queste può arrivare sulle corsie laterali, dove il tecnico sta valutando se rinunciare a uno tra Jimenez e João Mário per avere un terzino più prudente. Ranieri e Viery sono i giocatori utilizzabili in posizione più esterna, con la disponibilità del brasiliano ancora però da verificare dopo l’uscita di Monza.

Un centrocampista in più?

Anche in mediana potrebbe cambiare qualcosa: il quotidiano fiorentino ipotizza più spazio per Brescianini, se Vanoli decidesse di aggiungere fisicità al reparto, oltre che un elemento in più, rispetto a quanto visto lunedì sera dove c'erano in campo Oulai e Ndour.