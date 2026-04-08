Corriere Fiorentino: L'ultima chance per riscattare due anni di vuoto
Una pagina sulla Fiorentina presente sul Corriere Fiorentino di oggi.
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Apertura con: “L’ultima grande occasione”. Ovvero: “A Londra Gudmundsson partirà titolare, un’altra chance per riscattare due anni con poche gioie e molti passaggi a vuoto”.
Tanti alti e bassi
In taglio medio il programma: “Rifinitura a Firenze Arrivo nella City nel pomeriggio”. In taglio basso infine gli avversari: “Due coppe, poi montagne russe indecifrabili Anche il Crystal Palace si gioca la stagione”. Sottotitolo: “Tanti alti e bassi dopo i trionfi. Ma mister Glasner vuole chiudere il ciclo alla grande”.
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