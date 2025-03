La Nazione: E Dodô ora potrebbe riposare

Due le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Grande spazio viene dato a: “Pana e Juve, la doppia occasione Prima la coppa, poi il campionato Due gare per ribaltare la stagione Sì, Palladino è convinto di farcela”. Sottotitolo: “Viola, il futuro in sei giorni. Greci alla portata, bianconeri in crisi. Ma tutto dipende dalla Fiorentina”.

Pagina 3

Qui leggiamo: “Tattica, la quadra di Raffa Il 3-5-2 e la variante 3-4-3 I segnali venuti da Napoli Folo e Fagioli jolly preziosi”. Sottotitolo: “Fondamentali le giuste distanze tra i reparti. E Dodô ora potrebbe riposare”.