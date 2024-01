Il portiere dell'Inter Yann Sommer, che ha causato il rigore per la Fiorentina e poi parato a Gonzalez, è intervenuto a DAZN a fine gara: "Il rigore? Era una situazione difficile, ero sicuro di aver toccato prima la palla ma l’arbitro ha deciso così. Sono felice, avevo studiato tanto prima della partita su come potevano calciare dal dischetto Gonzalez”.

"Non abbiamo avuto tante occasioni per segnare"



E aggiunge: “Siamo felici innanzitutto di aver vinto qui. Non abbiamo avuto tante occasioni per segnare, ma siamo riusciti a capitalizzarne una, siamo comunque contenti. Godiamoci questa vittoria, poi abbiamo una settimana per lavorare sulla Juventus”.