Calamai: "Mastantuono è un papabile prossimo Pallone d'Oro. Con il talento di Croci era vietato perdere tempo con inutili prestiti"
Il giornalista Luca Calamai ha parlato anche di Fiorentina nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, tornando sulla vittoria contro il Benevento e sul mercato viola.
Le parole di Calamai
“La Fiorentina è la La regina del mercato. Paratici ha speso tanto ma ha speso bene. Emozioni forti arrivano da due giocatori che non sono costati niente. Sono bastati pochi minuti a Mastantuono per incantare i tifosi viola. I presidente Commisso ha portato in Italia un potenziale futuro Pallone d'Oro. Paratici sa che probabilmente se lo potrà godere un solo anno. Ma intanto Mastantuono ha la maglia viola e può aiutare la squadra di Grosso a conquistare un posto in Europa League”.
Su Croci
"L'altra storia speciale riguarda un gioiellino del vivaio, Federico Croci, 16 anni, contro il Benevento il suo è stato un esordio da record. La Fiorentina ha una piccola pepita d'oro. Spero che Grosso abbia il coraggio di tenerlo in rosa. Con un talento cosi è vietato perdere tempo con inutili prestiti. O, peggio ancora, con il campionato Primavera,