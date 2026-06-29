Palmieri: "Thorstvedt? Lo abbiamo coccolato e fatto sentire importante, è ancora un giocatore del Sassuolo"

Il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri ha commentato la situazione di Thorstvedt, attenzionato a lungo dalla Fiorentina, nonché dell'ormai ex allenatore neroverde Fabio Grosso. Queste le sue parole raccolte da TMW.

Su Thorstvedt

"Speravamo di sistemare la questione Thorstvedt con i suoi agenti già da tempo, ma non è stato possibile. Sappiamo il valore del giocatore: lo abbiamo tenuto anche durante l'infortunio, lo abbiamo curato e gli abbiamo sempre fatto sentire quanto fosse importante per noi, adesso vedremo come si evolverà la situazione in questo periodo. Cercheremo di fare le valutazioni migliori per il bene del club. Non dimentichiamo che ha ancora un contratto con noi: Thorstvedt è uno dei componenti di questa squadra".

Su Grosso

"Con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio stagione. Mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore".