Thorstvedt prende tempo (anche) per colpa di... Italiano! L'inserimento turco per il centrocampista del Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Il problema legato all'ingaggio di Thorstvedt da parte della Fiorentina è principalmente economico: i viola sembrano restii a spendere una cifra vicina ai 15 milioni di euro per un giocatore in scadenza. Intanto, sul norvegese è piombato… Italiano.
Incursione turca
Lo si legge sul quotidiano turco Yeni Asır: il Besiktas è in corsa per il centrocampista su esatta richiesta di Italiano, neo-allenatore dei turchi, che lo seguiva con interesse già ai tempi del Bologna. Le sue buone prestazioni al Mondiale lo stanno senz'altro mettendo sul palcoscenico internazionale: un accordo che sembrava molto vicino rischia ora di allontanarsi per la Fiorentina.
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