Juve chiara: 14 milioni o niente Miretti, Thorstvedt in pressing sul Sassuolo. Il norvegese intanto arranca contro la Francia

Servirebbe un altro impegno economico simile a quello per Viery, per portarsi a casa anche Fabio Miretti: motivo per il quale il classe 2003, difficilmente sposerà il progetto viola, se le richieste bianconere resteranno le attuali. La Juve infatti ha fatto sapere di pretendere almeno 14 milioni per il suo centrocampista, scrive il Corriere dello Sport.

Tutt'altro film Thorstevdt

Ben diversa invece la situazione di Kristian Thorstvedt, che ha rifiutato il rinnovo ed è ad un anno dalla scadenza: il Sassuolo non ha molto potere contrattuale e la volontà del giocatore stesso sarebbe quella di riunirsi a Firenze con Fabio Grosso. Ieri il classe '99 per altro, ha esordito da titolare al Mondiale, dopo un piccolo spezzone alla prima giornata: in campo per un tempo e basta però contro una Francia straripante. Thorstvedt è parso piuttosto arrancante, se pur contro una mediana super, composta da Konè e Tchouameni.