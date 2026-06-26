Fiorentina più defilata per Miretti: possibile doppia trattativa della Juve... ma con il Bologna

Non solo Viery, la Fiorentina si muove su più fronti di mercato. Dopo aver chiuso per l'arrivo del difensore brasiliano, ora il club viola guarda anche al centrocampo. Ci sono più obiettivi in ballo.

Miretti più lontano dalla Fiorentina

Oltre a Thorstvedt (che Grosso ha allenato al Sassuolo), sembra piacere anche Fabio Miretti della Juventus. Anche se l'ipotesi Fiorentina si sta allontanando, in favore di un inserimento da parte del Bologna. Anche in questo caso, tuttavia, non sarebbe facile giungere a una conclusione.

Va dall'altra parte dell'Appennino?

La Juventus accelera per chiudere entro il 30 giugno, inseguendo la possibilità di fare plusvalenza. L'idea è quella di un doppio scambio con il difensore Jhon Lucumi, si cercano gli estremi per una trattativa. Lo riporta Goal.