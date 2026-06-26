Tra le piste seguite dalla Juventus c'è (ancora) Gudmundsson. Possibile doppia trattativa con Miretti?
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il giornalista de La Gazzetta dello Sport e vicino alle vicende di casa Juventus Giovanni Albanese ha parlato sul suo canale You Tube di un possibile restyling che i bianconeri vorrebbero mettere in atto nel proprio settore offensivo.
Pista Gudmundsson
Tra le piste seguite ci sarebbe quella che porta ad Albert Gudmundsson, giocatore islandese della Fiorentina che potrebbe essere in uscita dal club viola. La Juventus lo segue da ormai qualche anno, fin dalla gestione Giuntoli.
Doppia trattativa?
Secondo il giornalista ci potrebbe essere la possibilità che si intavoli una trattativa tra i due club e nei discorsi potrebbe finire anche Fabio Miretti, centrocampista seguito dalla Fiorentina che potrebbe abbassare il prezzo del cartellino dell'islandese per i bianconeri.
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