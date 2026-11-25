La Fiorentina Primavera torna in campo in Youth League, nell'andata del terzo turno del Percorso Campioni. L'avversario di turno sono i georgiani della Dinamo Tbilisi.

Le scelte di Andreazzoli

Il tecnico viola Aurelio Andreazzoli deve fare a meno di Croci e Corduneanu, impegnato al Mondiale Under 17 con Italia e Romania. Nel suo 3-4-2-1 è Campaniello la punta centrale, con alle spalle Forte e Pirrò. Mataran e Samuel Beldenti in mezzo al campo, con ai lati Martini e Tosti. Completano l'undici Fei tra i pali e una linea difensiva formata da Melan, Turnone e Boskovic.

Il racconto del primo tempo

Viola subito pericolosi dopo 6 minuti: punizione da 25 metri di Forte e grande risposta del portiere avversario Tchelidze. Vantaggio sfiorato dalla Fiorentina in modo ancora più clamoroso 4 minuti più tardi, quando Pirrò prova il destro dai venti metri e centra il palo. La superiorità della squadra di Andreazzoli è chiara, mentre i georgiani si affidano solo a qualche iniziativa isolata del fratello d'arte Kvaratskhelia. A un minuto dall'intervallo, gli sforzi della Fiorentina vengono premiato: zampata di Turnone sugli sviluppi di un corner e palla in rete. Si tratta dell'episodio che chiude i primi 45 minuti.