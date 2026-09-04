S. Gamberini: "Gonçalves meglio di Gudmundsson. Porta gol e assist, ma la Serie A non è il Portogallo. E sugli infortuni..."

Il giornalista di DAZN ed esperto di calcio portoghese Simone Gamberini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare il mercato viola e il nuovo acquisto Pedro Gonçalves.

Gli infortuni

“Gonçalves è meglio di Gudmundsson. Sugli infortuni non dobbiamo fare confusione. A livello muscolare ha avuto una sola stagione difficile, quella 2024/25, ma non è un problema patologico. Quest'anno non ha iniziato la stagione con la prima squadra, appena riprenderà il ritmo partita non lo vedo come un profilo a rischio infortunio come lo si vuol fare passare”.

Caratteristiche

“Caratteristiche? Il punto di forza è la capacità di realizzare gol e assist. Va però considerata la differenza tra campionato italiano e portoghese. Mastantuono si fa vedere di più, Gonçalves a volte tende a “sparire” dalle partite, ma ha sempre il colpo giusto per essere decisivo. Hanno caratteristiche differenti, anche rispetto a Njie ad esempio, che è un esterno più puro”.