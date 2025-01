Ikoné scegliti il club: i tanti no del francese ma il Bologna può avere l'emergenza giusta per accontentare la Fiorentina

Non sarà facile trovare l'incastro giusto per liberarsi di Jonathan Ikoné: la Fiorentina ci sta provando da almeno un anno ma l'esterno francese ha rifiutato un po' tutto, dall'Arabia all'America, perfino il ritorno in Francia e il suo contratto ha ancora un anno e mezzo di durata. Il Bologna è uno dei club che si è interessato, anche se solo al prestito per ora, vista l'emergenza sulle fasce: Orsolini è infortunato, Cambiaghi appena rientrato da una lunga assenza mentre Karlsson è andato a Lecce e Iling Jr vorrebbe tornare in Inghilterra. Per questo Italiano ha fatto il nome di Ikoné, come riporta La Gazzetta dello Sport.