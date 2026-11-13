Vitale: "Euforia giustificata, torneremo nella parte sinistra della classifica. A gennaio serve Acerbi e..."

Pino Vitale, storico dirigente sportivo, è intervenuto a Lady Radio per parlare di alcuni temi di attualità in casa Fiorentina.

Sul calendario

“Prima della prima sosta ero stato un po' polemico, vedevo troppa euforia secondo me ingiustificata, mentre oggi ha molto più senso: la Fiorentina ha fatto benissimo a Milano, ha fatto bene a Sassuolo, si è ripetuta contro la Juventus e ora arrivano cinque partite abbordabili. Da qui si dovrà trarre il massimo, io mi sono fatto un obiettivo, magari un po' ottimista: se faremo bene, come io penso e spero, torneremo nella parte sinistra della classifica. Poi, arrivati al 20 dicembre, si può anche vedere di migliorare la squadra…”.

Sulle finanze

“Preoccupato per il bilancio? Devo guardarlo meglio, mi sembra ci sia qualche piccola bugia… ma non sono preoccupato, è una Fiorentina che ha dimostrato di avere i soldi. Io, se avessi la possibilità, prenderei sicuramente un regista, un giocatore di personalità in mezzo al campo: poi prenderei anche Acerbi, che non costa nulla e anche se ha 37 anni ha grande esperienza, mentre noi abbiamo una squadra giovane soprattutto dietro”.