La Gazzetta dello Sport: Vanoli avvisa, questo spirito anche per salvarsi
Su La Gazzetta dello Sport si legge della vittoria della Fiorentina contro il Rakow in terra polacca, con il passaggio del turno della squadra viola ai quarti di Conference League.
Pagina 12
A pagina 12: “Piccoli-Pongracic, colpo in Polonia. Ora c'è il Palace” e al centro: “La festa è viola, Fiorentina nei quarti”.
Pagina 13
A pagina 13 le parole di Vanoli: “Gli applausi di Vanoli: ”Serve questo spirito anche per la salvezza".
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