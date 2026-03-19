La Gazzetta dello Sport: Kean ricomincia dalla panchina, Vanoli carica il gruppo
Due sono le pagine sulla Fiorentina che troviamo all’interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.
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La rosea sceglie come titolone: “La coppa per il rilancio”. E poi: “Dalla svolta in A all’Europa La Fiorentina vuole ripetersi”. Sommario: “La vittoria di Cremona ha dato la serenità e la Viola sogna la terza finale in Conference. Con il Rakow si parte dal 2-1, Kean comincia dalla panchina”.
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Qui ci sono le dichiarazioni: “Vanoli carica il gruppo “Vincere dà autostima Conference un obiettivo”. Sottotitolo: “Il tecnico spinge: “Teniamo a questa coppa. Il morale adesso è diverso daremo tutto”.
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