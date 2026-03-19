Corriere Fiorentino: Kean pronto all'uso...in un campo tutto buche

Il Corriere Fiorentino dedica una pagina alla Fiorentina che sarà impegnata in Conference.

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Apertura con: “Missione quarti”. Sottotitolo: “I viola in Polonia per difendere il 2-1 dell’andata, in attacco giocherà Piccoli con Kean pronto all’uso”.

Le dichiarazioni: “Vanoli: ”Non pensiamo all’Inter, la Conference è un obiettivo. E Cremona ci ha restituito morale".

Tifo e buche

In taglio basso invece c'è: “Tifo e buche, il Rakow sogna: “Ci proveremo”. Sottotitolo: ”In campo i migliori, stadio tutto esaurito. Le condizioni del campo preoccupano".