Minuti preziosi: Un recupero con l'Inter nel mirino

“Kean sta bene. Con la Cremonese sarebbe entrato se Ranieri non avesse avuto i crampi, può partire dall'inizio o entrare a gara in corso”. Queste le parole utilizzate dall'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli per parlare del centravanti gigliato.

Minuti preziosi

Sarà una serata importante anche per l'ex giocatore della Juventus quella di questa sera perché, che parta dall'inizio o meno (più probabile lo start dalla panchina) riuscirà a rimettere minuti preziosi nelle gambe.

Obiettivo Inter

Il vero obiettivo non è stasera è bensì quello di essere pronto veramente per giocare contro l'Inter domenica prossima. In quell'occasione la formazione viola avrà bisogno pienamente del contributo del proprio bomber anche perché la questione salvezza in campionato è tutt'altro che archiviata.

Kean sta recuperando e il dolore alla tibia che lamentava fino a qualche giorno fa sembra essere quasi del tutto sparito.