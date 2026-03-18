Una stagione enigmatica per Kean. Il centravanti viola si è ripreso ultimamente. E i numeri...

Il centravanti della Fiorentina Moise Kean sta trascorrendo una stagione molto discontinua. Anche e soprattutto a causa dei problemi fisici che lo hanno spesso tormentato a più riprese. Nonostante ciò, il classe 2000 si è ripreso negli ultimi tre mesi segnando sette gol, alcuni dei quali pesantissimi per i risultati ottenuti.

I numeri di Kean in stagione

I numeri, tuttavia, mettono in luce quello che è l'andazzo della stagione. La Lega Serie A ha pubblicato i primi calciatori del campionato per numero di tiri in porta. Kean è secondo con 92, dietro al solo Nico Paz (101). Eppure ha segnato otto gol.

Nico Paz 👀 pic.twitter.com/7ijF8rPZhE — Lega Serie A (@SerieA) March 18, 2026

Un bottino che sarebbe potuto essere migliore

Pochi? Non proprio, ma sicuramente sarebbero potuti essere di più. Lo conferma SofaScore, che tiene aggiornata la classifica dei gol attesi in relazione a quelli fatti. Per pericolosità delle occasioni e quantità di tiri effettuati, Kean è per distacco il calciatore con più gol attesi, per la precisione 14,36. Ne ha segnati poco più della metà.