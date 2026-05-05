Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco, ha commentato a TMW Radio la prestazione della Fiorentina contro la Roma di ieri sera, con la sconfitta viola pesante per 4-0.

Le parole di Lo Monaco

“La Roma aveva contro una Fiorentina che forse, avendo saputo già prima il risultato di Cremona, è arrivata con meno motivazioni. Di certo ci si aspettava una partita più sostenuta della Viola, per quanto i giallorossi siano stati bravi a metterla sotto. Il 4-0 è stato un risultato eclatante e il passivo poteva essere ancora più pesante”.

Sulla Roma

"Detto ciò, queste ultime settimane della Roma non mi sorprendono, dato che già ad inizio stagione si erano viste ottime cose. Il fatto è che nei momenti in cui ci sono state più assenze è stato complicato per Gasperini mettere in campo il suo gioco. Le sue squadre però sono sempre vive e, se ad un certo punto i risultati sono venuti meno, è stato proprio per via di alcune mancanze di organico".