Ceccarini: "La Fiorentina ha già bloccato una punta, ma prova ad alzare l’asticella finche ci sarà tempo"
Joshua Zirkzee
Novità sul fronte offensivo della Fiorentina. A svelarle è l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che, tramite un post sul proprio profilo X, rivela alcuni dettagli sulla ricerca della punta di Fabio Paratici.
Attaccante già bloccato
Secondo il noto giornalista Niccolò Ceccarini, la Fiorentina avrebbe già bloccato un attaccante per sostituire Moise Kean. Il Ds Paratici, però, punta in alto e continua a trattare profili di livello internazionale.
Le parole di Ceccarini
Queste le parole dell'esperto di mercato: “La Fiorentina ha già bloccato una punta ma si prova ad alzare l’asticella finché ci sarà tempo per farlo”
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