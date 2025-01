Il Lecce perde la partita e la testa: lo screzio tra i due ex viola che ha deciso l'inerzia della partita

La delicata sfida salvezza tra Cagliari e Lecce dell'Unipol Domus si è conclusa con uno schiacciante 4-1, coi padroni di casa che hanno trovato tre punti pesantissimi. Ha fatto discutere, nuovamente, l'atteggiamento estremamente provocatorio di Yerry Mina: l'ex viola, noto per le sue tecniche fastidiose di marcatura, si è attaccato in marcatura ad Ante Rebic, entrato al 63simo minuto: appena 9 minuti dopo essere entrato, sul 2-1 per gli isolani, ecco che i due si agganciano e cadono. Il croato, senza nemmeno provare ad evitare Mina, lo pesta visibilmente sul braccio. Inizialmente ammonito, Sacchi è stato richiamato al VAR quando poi ha cambiato il colore del cartellino, espellendo Rebic e spalancando le porte al Cagliari per andare a vincere il fondamentale scontro salvezza.