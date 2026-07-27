La Fiorentina una manna dal cielo per il Gremio. I soldi dei viola per chiudere le pendenze economiche

La Fiorentina ha di fatto salvato il Gremio e ha permesso alla compagine brasiliana di risolvere i problemi finanziari e le pendenze che aveva con giocatori e staff tecnico.

Pagati gli stipendi arretrati

In sostanza la cessione di Viery ai viola ha consentito al consiglio di amministrazione del Grêmio di mantere la promessa fatta alla squadra, pagando tutti gli stipendi e i diritti d'immagine arretrati. E in più sono stati anticipati anche i pagamenti dei nuovi diritti d'immagine (pagamento che sarebbe dovuto partire il 31 luglio).

Prima rata già versata

La Fiorentina ha già versato la prima rata per l'acquisto del difensore centrale, una vera e propria iniezione di ossigeno nelle casse del ‘Tricolor’.